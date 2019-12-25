В Нижнем Новгороде появится новая остановка для поездов

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-25T13:56:40+03:00

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В Нижнем Новгороде на участке железной дороги Окская – Петряевка в следующем году построят новый остановочный пункт разъезд 9-й км. На данный момент на месте будущей платформы построена тестовая платформа длиной 30 метров. С помощью «времянки» будут определены параметры строительства полноценной стационарной платформы.

На первом этапе строительства подрядчик построит две модульные платформы длиной в полкилометра, которые смогут принимать как пригородные электрички, так и поезда дальнего следования. Основе модульных платформ будут лежать пенополистироловые блоки, на которые «лягут» железобетонные плиты. На втором этапе строительства на платформе появится павильон для пассажиров.

Новая остановка позволит сократить время в пути для пассажирских поездов «Санкт-Петербург – Самара – Санкт-Петербург». Кроме того, новый остановочный пункт будет способствовать развитию транспортной сети в районе Международного Аэропорта Нижнего Новгорода (Стригино) и позволит создать новые маршруты в таких направлениях как Нижний Новгород, Мыза, Кстово, Арзамас, Павлово, Богородск, Бор, Заволжье, Дзержинск.

ИСТОЧНИК KP.RU