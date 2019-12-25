В Нижегородской области почти 8000 человек остались без воды
Сегодня в 9:50 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области» поступило сообщение о нарушении подачи холодной воды. Инцидент произошел в Кулебаках, возле дома 158 по улице Суворова. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила порыв на трбопроводе диаметром 150 мм.
Из-за лопнувшей трубы нарушено холодное водоснабжение в 3270 жилых домах, в которых проживает 7820 человек, в том числе 1560 детей. Кроме того, пострадали 11 социально-значимых объекта (4 школы, 4 детских сада, ЦРБ, Дом милосердия, психоневрологический диспансер).
В учреждениях соцсферы имеется достаточный запас воды.
На данный момент на месте аварии ведутся ремонтные работы, в которых принимают участие 8 человек и три спецмашины. Причиной происшествия стали ветхие инженерные сети, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU