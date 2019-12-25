В Нижегородской области планируется рекультивация двух больших свалок

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-25T12:07:00+03:00

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В рамках национального проекта «Экология» планируется рекультивировать две крупных свалки в Богородске и Первомайске. На данный момент Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области выбрало организацию, которая разработает проектно-сметную документацию на рекультивацию.

Стоимость работ по созданию сметы на рекультивацию Богородской свалки составит 4 млн рублей, Первомайской – 8,85 млн рублей. Закончить работы подрядчик обязан в первом случае до 30 октября 2020 года, во втором – до 1 мая 2020 года.

«Всего в этом и следующем году мы планируем разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию четырех свалок. Кроме Первомайска и Богородска проектно-изыскательские работы выполнят еще на двух свалках в Нижнем Новгороде», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На работы из областного бюджета на следующий год планируется выделить 51,3 миллиона рублей. К слову, в 2019 году было выделено почти в десять раз меньше - 5,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU