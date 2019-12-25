Нижегородца задержали за переделку оружия

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-25T10:57:06+03:00

В правоохранительные органы поступила информация, что житель Автозаводского района может быть причастен к незаконному обороту оружия

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В ходе следственных действия выяснилось – молодой мужчина оборудовал в съемной квартире небольшую мастерскую, в которой переделывал оружие. При обыске были изъяты инструменты и заготовки для переделки кустарным способом деактивированного или охолощенного оружия под стрельбу боевыми патронами. Умелец успел переделать звукошумовой пистолет под стрельбу боевыми патронами, вероятно, своего часа дожидались еще два пистолета – сигнальный и звукошумовой. Но не дождались – 28-летний кустарь был задержан. Кроме оружия, у него изъяли 279 патронов.

Правоохранительными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Задержанный свою вину признал и сообщил, что планировал продавать переделанное оружие. Но не успел, так как был арестован.

Да данный момент обвиняемый заключен под стражу, оперативники выясняют, как к нему попало оружие и патроны. Максимальное наказание, которое грозит «кустарю-одиночке» - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU