2019-12-25T10:10:09+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде обсудили проблемы долгостроев

Сотни дольщиков ждут помощи от чиновников
Елена ЛАЗАРЕВА
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Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В центре внимания рабочей группы оказались не только те дома, которые уже официально признаны проблемными, но и недострои, строительство которых идет с существенным отставанием от графика. Напомним, обратить внимание на эту проблему поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Именно для того, чтобы не возникало новых обманутых участников долевого строительства, с 1 июля Нижегородская область вместе со всей Россией перешла на проектное финансирование строительной отрасли. Мы должны следить за всеми стройками в регионе и в случае нарушения графика строительства вовремя принимать меры», - сказал Глеб Никитин.

В заседании рабочей группы межведомственной комиссии приняла участие депутат Государственной Думы, председатель рабочей группы президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» по защите прав вкладчиков и дольщиков Наталья Назарова. По ее словам, с приходом Глеба Никитина работа по проблемным дольщикам сдвинулась с мертвой точки. «Результаты – налицо. Люди начали получать ключи от квартир, строительство домов возобновляется»,- подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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