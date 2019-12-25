2019-12-25T08:48:24+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде осадков не ожидается

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -1 градус.

В течение дня ожидается пасмурная погода, без осадков, после 15.00 возможны прояснения.

Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Влажность в течение дня 78-88%. Атмосферное давление стабильное — 746-754 миллиметра ртутного столба.

В течение дня температура воздуха будет колебаться незначительно – в пределах от -1 до -2 градусов, к вечеру похолодает до -5...-6 градусов. К полудню усилится ветер - до 5-6 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Днем пасмурная погода без осадков, вечером и ночью также будет ясно.

Завтра в Нижнем Новгороде установится минусовая температура – от -5 до -8 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, а днем синоптики обещают ясную солнечную погоду.

Напомним, на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде установится настоящая новогодняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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