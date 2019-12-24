98% нижегородских школьников принимают участие в соревнованиях и олимпиадах

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-24T18:05:00+03:00

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Сегодня состоялось заседание попечительского совета при правительстве Нижегородской области. В нем приняли участие глава региона Глеб Никитин, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также представители промышленных предприятий, учреждений образования и культуры.

По словам Глеба Никитина, сегодня в регионе работает 361 организация, которая оказывает услуги дополнительного образования – музыкальные, художественные и спортивные школы. «Должен сказать, что 98% наших школьников так или иначе принимают участие в различных фестивалях, соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. По итогам прошлого года юные нижегородцы заняли более 350 призовых мест во всероссийских и международных научно-технических конкурсах, художественных фестивалях, спортивных и туристических соревнованиях. Основная часть таких массовых мероприятий выстроена по пирамидальному принципу: школьный, муниципальный, зональный и региональный уровни. Подобная система направлена на выявление школьников, проявляющих выдающиеся способности, чтобы обеспечить им дальнейшую поддержку, в том числе со стороны организаций высшего образования», - сказал губернатор.

Глеб Никитин и Елена Шмелева проверили работу регионального центра «Вега». Центр развития способностей и талантов у детей и молодежи был создан в рамках национального проекта «Образование» в 2019 году. Нижегородская область стала одним из 16 пилотных регионов страны, где был создан подобный центр.

Гости осмотрели лаборатории Центра и предложили участникам творческого объединения «Проектная экология» провести мониторинг состояния воды Волги в районе Нижнего Новгорода.

Как подчеркнул губернатор, на создание центра было выделено почти 220 миллионов рублей. «За этот год мы выполнили все целевые показатели. Было организовано обучение сотрудников в сочинском «Сириусе» и разработаны программы дополнительного образования. В 12 профильных тематических сменах приняли участие более 5200 детей. Закуплено оборудование по трем направлениям: наука, искусство и спорт», - сказал Глеб Никитин. В базовых учреждениях создаются лаборатории, например, по астрономии, физике, химии, робототехнике, 3Д-моделированию, ИТ. Есть даже такие направления как аэродинамические исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU