2019-12-24T17:37:33+03:00
Общество

Нижегородскую гостиницу «Россия» перепрофилируют

Затраты на проект оцениваются в полтора миллиарда рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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После перепрофилирования гостиница станет многофункциональным комплексом «Волжский откос», сообщает портал НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на директора ООО «Сервис-отель» (компания-собственник здания гостиницы) Веру Терещенкову.

Многофункциональный комплекс предполагает размещение на первом этаже общественных пространств, а на всех остальных – квартир. Также планируется двухуровневая подземная парковка вместимостью 191 автомобиль. Какие именно общественные пространства будут размещены на первом этаже, пока не сообщается, так как это станет известно только после разработки коммерческой концепции проекта.

По словам Веры Терещенковой, общая площадь всех жилых помещений в экс-гостинице составит 10 тысяч квадратных метров, продажи планируется начать уже в марте следующего года.

Напомним, «Сервис-Отель» принял решение перепрофилировать здание в многофункциональный центр, но управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области запретило перепрофилирование, так как «Россия» является объектом культурного наследия. После нескольких судебных заседаний инвестор все же получил разрешение переоборудовать бывшую гостиницу.

Ранее портал сообщал, что Собственники нижегородской гостиницы "Россия" предложили построить часовню в Александровском саду, как элемент храма Георгия Победоносца, который когда-то был на этом месте. Пока это лишь инициатива, проект с местными властями не согласован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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