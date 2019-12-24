В Нижегородской области стартовал проект «Честные весы – честная торговля»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-24T17:24:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области совместно с представителями администрации Дзержинска проверили точность показаний весов на одном из рынков города в рамках пилотного проекта «Честные весы – честная торговля». Цель мероприятия – выяснить, насколько продавцы честны со своими потребителями.

Для каждого типа весов устанавливается свой межповерочный интервал. Как правило, весы должны поверяться один раз в год. Если не будет обеспечен надлежащий контроль за весами, средства измерения могут показывать некорректные данные.

- В преддверии Нового года, когда все закупаются продуктами к праздничному столу, вместе с Центром стандартизации и метрологии решили посмотреть на качество оказываемых услуг на рынке. В выходные или праздничные дни за сутки здесь проходят более 20 тысяч покупателей. Наша задача - показать, что весовое оборудование отвечает всем требованиям и стандартам. Те недочеты, которые были обнаружены при осмотре, показывают, что мероприятие не было подготовлено. Естественно, дирекция рынка будет устранять все недочеты в максимально короткие сроки, - сказала директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации Дзержинска Наталия Туранова.

Отметим, анализ весового оборудования попадает под действие постановления Правительства РФ №250. В документе четко прописан перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными государственными региональными центрами метрологии.

- Мы можем помочь определить, насколько корректно работает весовое оборудование, как часто оно поверяется. Для нас как для метрологов самое главное, чтобы весы работали корректно. Если будет контроль со стороны потребителей, то продавцы будут вынуждены следовать нормам и своевременно проверять, не сбивать настройки и не прятать весы от поверителей, - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

На приборах, которые успешно прошли поверку, была размещена специальная наклейка-стикер. Проект продолжится и в следующем году. Эксперты планируют осуществлять подобные рейды еженедельно в других торговых точках и проверять контрольные весы.

- Мы стремимся к тому, чтобы честные весы работали во всех торговых точках региона, - добавил Денис Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU