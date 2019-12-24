2019-12-24T17:11:46+03:00
Общество

Нижегородским школьникам рассказали о современных экологических технологиях

Денис Егоров провел открытый экологический урок
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в школе №94 Ленинского района прошел вместо урока математики прошел открытый экологический урок, который провел министр экологии региона Денис Егоров.

Основными темами урока стали ликвидация накопленного экологического ущерба и раздельный сбор мусора. Денис Егоров рассказал, с помощью каких современных технологий и материалов проводится рекультивация объектов накопленного экологического ущерба в пригороде Дзержинска - шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново». Ребята смогли своими руками собрать «рекультивационный пирог» из современных материалов, а также на макете термолизной установки изучить процесс сжигания промышленных отходов со свалки «Черная дыра».

Кроме того, школьникам рассказали об участии региона в нацпроекте «Экология» и переходе на раздельный сбор мусора, показали, как правильно выбрасывать пластик в специальный контейнер – так, чтобы он был пригоден для дальнейшей переработки.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе необходимо усилить работу в части экологического воспитания молодежи. В частности, сделать экологическое просвещение частью школьной программы наряду с другими предметами.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. Планируется, что с нового года так же отдельно будут собирать стекло, бумагу, металл и текстиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
98% нижегородских школьников принимают участие в соревнованиях и олимпиадах
Нижегородскую гостиницу «Россия» перепрофилируют
В Нижегородской области стартовал проект «Честные весы – честная торговля»
Нижегородским школьникам рассказали о современных экологических технологиях
Личность погибшей под колесами трамвая нижегородки не установлена
В Нижнем Новгороде работают 35 пунктов вторсырья
Аэродром в Нижегородской области почти достроен
В Нижегородской области построят три новых технопарка
Нижегородский аэропорт открывает новый рейс в Оренбург
В Нижегородской области представят проект благоустройства пристани
ДОМ.РФ и Нижегородская область заключили соглашение о сотрудничестве
Нижегородские фермеры получили более 100 миллионов рублей на развитие бизнеса
В Нижегородской области продолжается благоустройство территорий для отдыха
Новый кинозал открылся в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде сегодня дожди
Нижегородская область лидирует по числу участников нацпроекта по поддержке занятости
Мужчину задержали за секс с 14-летней девочкой в Нижнем Новгороде
Число погибших в ДТП в Нижегородской области уменьшилось по сравнению с 2018 годом
Хотели затопить баню: Два человека насмерть отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Тело девятиклассника нашли в дверном проеме сарая в Нижегородской области
Нижегородские хоккеисты разгромили «Адмирал» на их площадке
Гость Нижегородской области осужден за связь с террористической организацией
Нижегородские баскетболисты снова выиграли на последних секундах