Нижегородским школьникам рассказали о современных экологических технологиях

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-24T17:11:46+03:00

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Сегодня в школе №94 Ленинского района прошел вместо урока математики прошел открытый экологический урок, который провел министр экологии региона Денис Егоров.

Основными темами урока стали ликвидация накопленного экологического ущерба и раздельный сбор мусора. Денис Егоров рассказал, с помощью каких современных технологий и материалов проводится рекультивация объектов накопленного экологического ущерба в пригороде Дзержинска - шламонакопителя «Белое море» и полигона ТБО «Игумново». Ребята смогли своими руками собрать «рекультивационный пирог» из современных материалов, а также на макете термолизной установки изучить процесс сжигания промышленных отходов со свалки «Черная дыра».

Кроме того, школьникам рассказали об участии региона в нацпроекте «Экология» и переходе на раздельный сбор мусора, показали, как правильно выбрасывать пластик в специальный контейнер – так, чтобы он был пригоден для дальнейшей переработки.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе необходимо усилить работу в части экологического воспитания молодежи. В частности, сделать экологическое просвещение частью школьной программы наряду с другими предметами.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. Планируется, что с нового года так же отдельно будут собирать стекло, бумагу, металл и текстиль.

ИСТОЧНИК KP.RU