Личность погибшей под колесами трамвая нижегородки не установлена

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-24T16:50:37+03:00

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По информации УГИБДД по Нижегородской области, вчера около пяти часов вечера на улице Н.Прибоя в Ленинском районе Нижнего Новгорода трамвай наехал на женщину. 37-летняя женщина, водитель трамвая маршрута №8, не успела остановить транспортное средство, так как пешеход переходил пути в неустановленном месте перед близко идущем трамваем. При этом в зоне видимости находился пешеходный переход

В результате наезда женщина-пешеход погибла, ее место жительства установить не смогли. На вид ей от 55 до 60 лет. Тело отправлено в центральный морг.

Напомним, 22 декабря произошло массовое ДТП в Нижегородской области: пострадало 9 человек, погиб четырехлетний ребенок - первое столкновение произошло между автомобилем Лексус и Газелью, после чего водитель Лексуса выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Хендай.

ИСТОЧНИК KP.RU