Личность погибшей под колесами трамвая нижегородки не установлена
По информации УГИБДД по Нижегородской области, вчера около пяти часов вечера на улице Н.Прибоя в Ленинском районе Нижнего Новгорода трамвай наехал на женщину. 37-летняя женщина, водитель трамвая маршрута №8, не успела остановить транспортное средство, так как пешеход переходил пути в неустановленном месте перед близко идущем трамваем. При этом в зоне видимости находился пешеходный переход
В результате наезда женщина-пешеход погибла, ее место жительства установить не смогли. На вид ей от 55 до 60 лет. Тело отправлено в центральный морг.
Напомним, 22 декабря произошло массовое ДТП в Нижегородской области: пострадало 9 человек, погиб четырехлетний ребенок - первое столкновение произошло между автомобилем Лексус и Газелью, после чего водитель Лексуса выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Хендай.
ИСТОЧНИК KP.RU