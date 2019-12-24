В Нижнем Новгороде работают 35 пунктов вторсырья

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-24T15:52:27+03:00

27 экокиосков уже работают, семь из них вышли на плановые мощности

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В Нижнем Новгороде, как и было запланировано, в течение 2019 года установили 35 пунктов приема вторсырья. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов во время посещения экокиоска на Белинке, рядом с остановкой «Ашхабадская».

«Мы поставили перед собой сложную, но интересную задачу – создать сеть современных пунктов приема вторсырья как часть экологической программы Нижнего Новгорода, - подчеркнул Владимир Панов. - Сейчас из всех установленных павильонов работают 27, на 8 ведутся работы по подключению электроэнергии», – уточнил Владимир Панов.

Семь установленных экопунктов уже вышли на запланированную мощность и принимают от 20 до 25 тонн вторсырья ежемесячно. Все 35 пунктов должны собрать в год 126 кубометров вторсырья. Примерно такой объем накапливается в Сормовском районе за 4 месяца, сообщил участник проекта, директор ООО «Исток» Денис Тавров. Он также добавил, что компания продолжит устанавливать пункты.

По словам мэра Владимира Панова, в первом квартале следующего года определят количество новых экопунктов и места для их размещения. «План будем формировать с учетом обращений жителей, которые просят в том или ином микрорайоне поставить дополнительные экокиоски», – сказал мэр.

К слову, сдав вторсырье, нижегородец может получить скидку на покупку книг или на посещение Нижегородского государственного художественного музея.

ИСТОЧНИК KP.RU