Аэродром в Нижегородской области почти достроен

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-24T14:41:25+03:00

Объект под Саровом планируется ввести в эксплуатацию в середине следующего года

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Строительство аэродрома в Сарове завершено примерно на 90%. Об этом сообщил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков на пресс-конференции по итогам года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь следующего года.

По словам Валентина Костюкова, строительство ведется по графику, в соответствии с разработанным календарным планом. Затем аэродром будет зарегистрирован, как "аэродром экспериментальной авиации", и сможет обеспечивать доставку служебных пассажиров и грузов в интересах ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ“.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт сможет принимать любые воздушные суда, в том числе тяжелые. По отдельным специальным разрешениям возможна посадка гражданских воздушных судов, летящих чартерными рейсами.

Комплекс работ по доведению территории аэродрома до норм гражданской авиации оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU