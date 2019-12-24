В Нижегородской области построят три новых технопарка

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-24T14:13:26+03:00

На строительство будет привлечено более полутора миллиардов рублей

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В Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создадут три новых технопарка. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также глава региона добавил, что область на данный момент занимает лидирующие позиции по количеству одобренных заявок на создание технопарков. Три новых инвестпроекта оцениваются в 1,65 млрд рублей, около миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 650 миллионов – частные средства.

Создание технопарков – это одна из задач, которые должны быть решены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В этом году Минэкономразвития РФ отобраны три промышленных технопарка Нижегородской области - это технопарки на базе Группы ГАЗ, ЗАО «Дробмаш», и технопарк «Саров», - сообщил Глеб Никитин. Готовый технопарк – это площадка, полностью подготовленная для ведения бизнеса.

В декабре этого года уже поступил первый транш на организацию технопарка на базе ЗАО «Дробмаш» в размере 253 млн рублей. Средства будут потрачены на закупку высокотехнологичного оборудования для будущих резидентов.

Планируется, что к 2024 году в трех технопарках будут размещены 43 малых и средних предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU