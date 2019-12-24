2019-12-24T12:50:03+03:00
Общество

Нижегородский аэропорт открывает новый рейс в Оренбург

Прямой рейс появится с 18 января
Елена ЛАЗАРЕВА
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18 января авиакомпания «Ираэро» открывает прямой регулярный рейс по маршруту Оренбург - Нижний Новгород - Оренбург. Для полетов будут использоваться самолеты Sukhoy Superjet 100.

Вылеты планируются еженедельно, по субботам. Из Нижнего Новгорода пассажиры могут вылететь ночью, в 00:20 по московскому времени, из Оренбурга - в 04:55 по местному времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе в Стригино открывается несколько новых рейсов и возобновляется один из ранее закрытых. 2 января авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает регулярный рейс по маршруту Нижний Новгород-Казань-Кемерово. 3 января открывается регулярный рейс по маршруту Новый Уренгой-Челябинск-Нижний Новгород-Челябинск-Красноярск. А с 12 января возобновляется прямой регулярный рейс Уфа - Нижний Новгород - Уфа.

Расписание рейсов уточняйте на официальном сайте http://goj.aero/schedule/. Стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании: https://iraero.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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