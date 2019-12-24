В Нижегородской области представят проект благоустройства пристани

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-24T12:30:02+03:00

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Сегодня в 18:00 в чкаловском Дворце культуры и спорта пройдут общественные обсуждения предварительной концепции благоустройства территории пристани. Концепция создана Институтом развития городской среды Нижегородской области по итогам предварительной встречи с жителями, состоявшейся в начале декабря.

Горожане внесли свои предложения по благоустройству – установить на пристани футбольную и волейбольную площадки, организовать пляж и торговые ряды. Предложения жителей были учтены при создании проекта благоустройства. На предстоящем обсуждении жителям города предлагается утвердить предложенную концепцию и при необходимости внести дополнительные корректировки.

Напомним, город планирует участвовать во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения - 2020», и в случае победы на благоустройство пристани будет выделено около 50 миллионов рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU