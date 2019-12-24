ДОМ.РФ и Нижегородская область заключили соглашение о сотрудничестве
В рамках договора планируется развивать жилищную сферу в регионе за счет привлечения в нее инвестиций, повышения доступности жилья и создания комфортной городской среды. Стороны договорились о совместной работе в вопросах реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Глава региона Глеб Никитин уверен, что сотрудничество с ДОМ.РФ даст возможность компетентно подойти к решению многих вопросов в жилищной сфере.
«Глубокий анализ и экспертная оценка всего, что происходит в сфере строительства, будет способствовать повышению доступности жилья в регионе и созданию комфортной городской среды на всех территориях субъекта. Это позволит региону максимально сконцентрироваться на достижении целей, которые , которые сегодня стоят перед нами в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - отметил губернатор Глеб Никитин.
По словам генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника, совместная работа будет содействовать привлечению в регион новых инвестиций на развитие предпринимательства и жилищно-коммунальной инфраструктуры.
В числе прочего рассматривается возможность проектного финансирования и кредитования жилищного строительства, развитие ипотеки.
ИСТОЧНИК KP.RU