2019-12-24T11:08:55+03:00
Общество

ДОМ.РФ и Нижегородская область заключили соглашение о сотрудничестве

Со стороны региона документ подписал губернатор области Глеб Никитин.
Елена ЛАЗАРЕВА
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В рамках договора планируется развивать жилищную сферу в регионе за счет привлечения в нее инвестиций, повышения доступности жилья и создания комфортной городской среды. Стороны договорились о совместной работе в вопросах реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава региона Глеб Никитин уверен, что сотрудничество с ДОМ.РФ даст возможность компетентно подойти к решению многих вопросов в жилищной сфере.

«Глубокий анализ и экспертная оценка всего, что происходит в сфере строительства, будет способствовать повышению доступности жилья в регионе и созданию комфортной городской среды на всех территориях субъекта. Это позволит региону максимально сконцентрироваться на достижении целей, которые , которые сегодня стоят перед нами в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», - отметил губернатор Глеб Никитин.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника, совместная работа будет содействовать привлечению в регион новых инвестиций на развитие предпринимательства и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В числе прочего рассматривается возможность проектного финансирования и кредитования жилищного строительства, развитие ипотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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