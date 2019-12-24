Нижегородские фермеры получили более 100 миллионов рублей на развитие бизнеса
Средства на развитие сельхозпроизводителям были выделены в рамках национального проекта «Малое и средние предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Напомним, что нацпрограмма реализуется в Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина.
По данным регионального минсельхоза, в рамках нацпроекта нижегородцы получили 29 грантов «Агростартап» на создание или развитие фермерских хозяйств. Гранты были выделены на все области сельского хозяйства - молочное животноводство, растениеводство, пчеловодство, производство продуктов питания.
«В рамках реализации нацпроекта в Нижегородской области произошло увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с предыдущим годом на 3,6%. Наиболее значимые результаты получены по зерну – в этом году собрали урожай в 1 млн 219 тысяч тонн (106% к уровню 2018 года), картофелю – 840 тысяч тонн (111%), сахарной свекле – 448 тысяч тонн (149%). Кроме того, в 2019 году увеличилось производство овощей, льна-долгунца, масличных культур», - отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU