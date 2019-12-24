В Нижегородской области продолжается благоустройство территорий для отдыха

СЕГОДНЯ 10:20 2019-12-24T10:20:05+03:00

Общественные обсуждения по парку им. Ю.Гагарина прошли в Заволжье

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В заволжском бизнес-инкубаторе горожане обсудили благоустройство любимого места отдыха - парка им. Ю.Гагарина. Ранее жители Заволжья выбрали эту территорию для участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках работ по благоустройству запланировано восстановление практически разрушенной летней эстрады, только после реконструкции она станет внесезонной. Кроме того, жители предложили проложить в парке велодорожки, установить фонари, видеонаблюдение и лавочки.

«Пожелания людей обязательно должны учитываться при создании проектов благоустройства. Только с учетом их мнения можно создать удобную, многофункциональную территорию для отдыха абсолютно всех жителей», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что в следующем году планируется благоустроить не менее 107 территорий. На реализацию планов из бюджета федерации уже выделен 1,1 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На это из всех уровней бюджета было направлено более 1,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU