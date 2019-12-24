2019-12-24T09:18:23+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде сегодня дожди

К вечеру синоптики обещают незначительно похолодание
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 0 градусов.

В течение дня ожидается пасмурная погода, и до самого вечера - дождь.

Ветер южный, 2 метра в секунду. Влажность в течение дня 100%, вечером – до 89%. Атмосферное давление стабильное — 744-753 миллиметра ртутного столба.

В течение дня температура воздуха будет колебаться незначительно – от +1 градуса в полдень до -2 градусов к полуночи. Ветер усилится до восьми метров в секунду к полудню, вечером и ночью – до 6 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Днем ожидается усиление дождя и снижение видимости на дорогах до 3 километров. Будьте внимательнее!

Завтра в Нижнем Новгороде установится минусовая температура – от -1 до -4 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, а днем синоптики прогнозируют облачную погоду.

Напомним, на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде установится настоящая новогодняя погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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