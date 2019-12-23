2019-12-23T17:53:46+03:00
Происшествия

Мужчину задержали за секс с 14-летней девочкой в Нижнем Новгороде

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде
Анна МИГАЛОВА
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29-летний молодой человек знал, что девушке нет шестнадцати лет.29-летний молодой человек знал, что девушке нет шестнадцати лет.Фото: СОЦСЕТИ
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29-летнему мужчине грозит ограничение свободы или обязательные работы за сексуальную связь с 14-летней девочкой. Инцидент произошел в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года.

- Это случилось в Молитовке 25 сентября. Задержанный знал, что Кате (имя изменено. - Прим. ред.) нет даже шестнадцати! И все равно решился на секс с ней. Причем никакого насилия с его стороны не было, девочка понимала, что происходит, - пояснил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Отметим, что изначально было неясно, кто совершил это преступление. Личность подозреваемого удалось установить позже, когда было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

- Им оказался 29-летний житель села Смольки Городецкого района. Ранее не привлекался, судимости нет, - добавил собеседник «Комсомолки». - 16 декабря его допросили, и он сознался в содеянном. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Кстати, совершение преступления по указанной выше статье предусмотрено наказание в виде обязательных работ до 480 часов, либо ограничения свободы до четырех лет, либо принудительных работ до четырех лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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