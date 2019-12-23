2019-12-23T16:39:52+03:00
Общество

Число погибших в ДТП в Нижегородской области уменьшилось по сравнению с 2018 годом

С начала 2019 года на дорогах региона погибли 336 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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В прошлом году эта цифра была на 13% больше – 386 человек, сообщает источник в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области нанесена дорожная разметка (5 187,9 км), почти на 13 километрах дорог установлено освещение, заменено и восстановлено более двух тысяч дорожных знаком. Кроме того, специалисты заново установили почти 12 тысяч километров металлического барьерного заграждения на дорогах региона. К слову, с нарушителями на дорогах помогают бороться 234 стационарных комплекса видеофиксации. До конца года планируется дополнительно установить еще 15 комплексов и закупить 87 передвижных.

«В регионе разработан комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Полностью ликвидировать смертность на дорогах эти меры, к сожалению, не могут, но могут сделать передвижение автомобилистов и пассажиров более безопасным», - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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