2019-12-23T15:54:24+03:00
Происшествия

Хотели затопить баню: Два человека насмерть отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Трагедия произошла 16 декабря
Валерия ГРОМОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Тела двоих человек обнаружили на прошлой неделе на Стригинской улице в Нижнем Новгороде – они пытались затопить баню и отравились угарным газом. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло 16 декабря около трех часов дня.

68-летний Николай М. вместе со своей знакомой решили затопить баню на территории частного дома. Что произошло дальше – неизвестно, однако уже через несколько минут туда прибыли медики и спасатели. Тело женщины нашли недалеко от бани – ее личность сейчас устанавливается. По словам источника, на вид ей около 70 лет.

При осмотре бани правоохранители обнаружили и тело Николая. По словам соседей, он нигде не работал и часто выпивал. Как установили медики, пострадавшие надышались угарным газом, из-за чего скончались на месте.

Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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