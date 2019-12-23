Хотели затопить баню: Два человека насмерть отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Тела двоих человек обнаружили на прошлой неделе на Стригинской улице в Нижнем Новгороде – они пытались затопить баню и отравились угарным газом. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло 16 декабря около трех часов дня.
68-летний Николай М. вместе со своей знакомой решили затопить баню на территории частного дома. Что произошло дальше – неизвестно, однако уже через несколько минут туда прибыли медики и спасатели. Тело женщины нашли недалеко от бани – ее личность сейчас устанавливается. По словам источника, на вид ей около 70 лет.
При осмотре бани правоохранители обнаружили и тело Николая. По словам соседей, он нигде не работал и часто выпивал. Как установили медики, пострадавшие надышались угарным газом, из-за чего скончались на месте.
Обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить следователям.
ИСТОЧНИК KP.RU