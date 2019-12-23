Тело девятиклассника нашли в дверном проеме сарая в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-23T14:49:02+03:00

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16-летний подросток погиб при странных обстоятельствах в Нижегородской области в начале декабря. Его тело нашла в дверном проеме сарая младшая сестра.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, трагедия случилась 9 декабря в селе Языково Шатковского района, где 16-летний Максим (имя героя изменено – прим.ред.) проживал вместе со своей опекуншей и ее детьми. По словам домочадцев, никаких конфликтов в семье не было.

- Когда я уходила в тот день из дома около трех часов дня, Максим сидел за компьютером. Вместе с ним остался его брат, который позже ушел гулять. Никаких ссор между нами не было, мы жили дружно, - со слезами на глазах вспоминает опекунша Максима – Ангелина (имя изменено – прим.ред.).

Тело мальчика через полтора часа после ухода матери нашла 12-летняя сестра Максима. Оно находилось в сарае рядом с домом – подросток лежал в дверном проеме без признаков жизни. Ошарашенная девочка моментально вызвала скорую, однако спасти девятиклассника не удалось.

Правоохранители нашли на месте происшествия компьютер, телефон Максима, его паспорт и записку. Причина гибели подростка неизвестна, сейчас в случившемся разбираются следователи и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU