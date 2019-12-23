Нижегородские хоккеисты разгромили «Арсенал» на их площадке

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-23T14:28:52+03:00

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После первого тайма команды ушли на перерыв с преимуществом нижегородского «Торпедо» в две шайбы. Нижегородцы забили хозяевам два безответных гола уже спустя семь минут после начала матча.

В начале второго периода нижегородцы забросили еще одну шайбу в ворота соперника, но судьям потребовался видеоповтор, чтобы засчитать ее - ворота хозяев оказались сдвинутыми. Второй период завершился натиском хозяев, от которого нижегородцы успешно отбились, и счетом 0-3.

А в третьем периоде торпедовцы реализовали последние секунды численного преимущества и счет стал почти разгромным – 0-4. А через минуту – стал разгромным, 0-5. Хозяева взяли тайм-аут и сменили вратаря, но это не помогло – хозяева уступили гостям всухую со счетом 0-5.

«Торпедо» и «Арсенал» - команды примерно равные по силе, но нижегородцы отличаются большей результативностью. За сорок игр они забили 113 шайб (с учетом последней игры у «Торпедо» их стало 118), и по этому показателю были равны с лидерами чемпионата – ЦСКА и АК Барс. У лидеров, правда, меньше сыгранных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU