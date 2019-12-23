2019-12-23T14:03:53+03:00
Общество

Гость Нижегородской области осужден за связь с террористической организацией

Выходец из ближнего зарубежья знал о готовящихся терактах, но не сообщил в правоохранительные органы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Вступил в законную силу обвинительный приговор Кстовского городского суда Нижегородской области. По статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») осудили выходца из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

По данным следствия, гость из соседней страны, находясь на территории региона, через интернет смог связаться с членами организации «Джабхат Фатх аш-Шам» (деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № АКПИ14-1424С).

В процессе разговоров гражданин узнал о подготовке террористических актов, в том числе на территории России. Но сообщить об этом в правоохранительные органы не счел нужным.

Выходец из ближнего зарубежья был задержан сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону. Решением суда он оштрафован и депортирован из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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