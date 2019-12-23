2019-12-23T12:38:03+03:00
Общество

Нижегородские баскетболисты снова выиграли на последних секундах

Это уже четвертая победа БК "Нижний Новгород" на домашней площадке
Елена ЛАЗАРЕВА
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Воскресным вечером БК «Нижний Новгород» встречался с красноярским «Енисеем». С первых секунд матча стало очевидным, что игра будет результативной, сложной для обеих команд, но от этого еще более интересной. Явного преимущества не было ни у той, ни у другой команды, и максимальный отрыв по итогам первой четверти – 5 очков в пользу нижегородцев. Четверть, тем не менее, завершилась с небольшим преимуществом гостей.

Которое, впрочем, «Нижний Новгород» очень быстро ликвидировал и даже вышел вперед на первых минутах второй четверти. Вышел героически – имея пять фолов и сумбурную игру в защите.

В какой-то момент «Енисей» все же вырвался вперед - 51:52, но нижегородцы закрепить минимальное преимущество не позволили. Первая половина матча в итоге завершилась уверенной игрой БК «Нижний Новгород» и счетом на табло 59:54.

В третьей четверти красноярские баскетболисты фолили так, что лишились двух игроков, в том числе – одного из лидеров команды. Впрочем, сумели собраться и не допустить отрыва хозяев. А в заключительной четверти и вовсе вырвались вперед - 82:84. Еще за минуту до конца игры было непонятно, чья же возьмет? Но при счете 99:97 более собранными и удачливыми оказались все-таки игроки БК «Нижний Новгород».

Итог встречи 104:101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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