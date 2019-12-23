2019-12-23T11:43:34+03:00
Общество

Чиновники ответят на вопросы предпринимателей Нижегородской области

Консультации пройдут в центрах «Мой бизнес» 23-27 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
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Руководители организаций, оказывающих господдержку бизнесу, проконсультируют предпринимателей в центрах «Мой бизнес» в Урене, Тоншаеве, Шахунье и Дзержинске.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в Шахунье 23 декабря прием проведет начальник сектора по поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства администрации городского округа город Шахунья, 25 декабря - представитель Роспотребнадзора, 26 декабря - начальник управления сельского хозяйства администрации района, а 27 декабря – председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов района.

В районном центре «Мой бизнес» в Тоншаеве 23 декабря прием ведет глава администрации Тоншаевского муниципального района, 24 декабря – представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 25 декабря – директор МФЦ Тоншаевского района, 27 декабря - заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Тоншаевского района.

В районном центре «Мой бизнес» в Урене 23 декабря предприниматели смогут задать вопросы представителю КУМИ, 25 декабря – представителю отдела экономики и прогнозирования администрации района, а 27 декабря - представителю отдела архитектуры и градостроительства района.

Внимание! В графике возможны изменения! Получить консультацию можно по телефону «Мой бизнес»: 8−800−301−29−94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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