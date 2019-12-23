2019-12-23T11:49:42+03:00
Общество

«Теплоэнерго» проводит работы в районе парка Пушкина: отопление будет отключено в 224 домах

На участке меняют обратный трубопровод диаметром 700 миллиметров
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 23 декабря 2019 года, «Теплоэнерго» проводит планово- предупредительные работы в районе парка Пушкина в Нижнем Новгороде. Как сообщили «Комсомолке» на предприятии, на участке меняют обратный трубопровод диаметром 700 миллиметров. Это необходимо для повышения надежности теплоснабжения.

- Во время проведения работ будут задействованы 12 человек и 6 единиц техники. На это время будут снижены параметры теплоносителя на 224 домах и 13 социальных объектах, - уточнили в «Теплоэнерго».

Ранее мы сообщали, что АО «Теплоэнерго» привлекло независимых экспертов из НГТУ имени Алексеева для оценки причин крупных повреждений на магистральных теплосетях. По итогам внутреннего расследования специалисты АО «Теплоэнерго» и независимой экспертной организации в качестве основной причины называют утончение локальных участков стенок трубопроводов вследствие их коррозионного износа. Все регламентные работы по подготовке к отопительному сезону на данных участках были выполнены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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