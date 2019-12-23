2019-12-23T10:30:36+03:00
Общество

Жители Нижегородской области просят благоустроить площадку для пикников и пирс

Зона барбекю и пирс могут появиться в Шахунье в следующем году
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шахунье прошли общественные обсуждения концепции благоустройства пруда Январи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы по благоустройству запланированы на следующий год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает источник, в общественных обсуждениях приняли участие 65 жителей города, которые предложили создать на территории пруда зону барбекю, установить спортивную и детскую площадки, обустроить пирс. Кроме того, жители сочли необходимым установить лавочки, провести освещение и проложить дорожки на берегу пруда.

«Все эти пожелания обязательно должны учитываться архитекторами при создании рабочих проектов. Именно люди являются главными заказчиками при благоустройстве, и именно благодаря их видению и с учетом их мнения можно создать территорию, действительно комфортную для всех жителей», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в следующем году не планируется снижать темпов работ по программе благоустройства. В планах на 2020 год преобразить не менее 107 территорий. На это из федерального бюджета Нижегородской области выделен 1,1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Нижегородской области просят благоустроить площадку для пикников и пирс
Три человека пострадало в результате столкновения грузовика с автобусом в Приокском районе Нижнего Новгорода
Свыше 320 тысяч пожилых нижегородцев прошли профилактические медосмотры
Нижегородская еврейская община начинает отмечать Хануку
В Нижегородской области растет количество предприятий-экспортеров
Три автомобиля столкнулись на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
Недостроенный продуктовый магазин снесли на улице Комсомольской по просьбам нижегородцев
Мошенники подменили 235 тысяч рублей пенсионеру купюрами «Банка приколов»
С 23 по 27 декабря на вопросы предпринимателей ответят руководители госструктур
В Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной рыбы
Глеб Никитин: «Особое внимание уделяется первичной медицине»
В рамках нацпроекта «Демография» поддержку в 2019 году получили 36 тысяч нижегородских семей
В Нижегородской области откроется свыше 180 «Точек роста»
Проект мобильного технопарка «Кванториум» представили в Сербии и Боснии и Герцеговине
«Команда правительства» сыграет в футбол с волонтерами
В Сарове целые сутки искали 10-летнего мальчика
Приемная губернатора проведет бесплатную правовую консультацию для пенсионеров
Вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация» вернут деньги