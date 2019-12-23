Жители Нижегородской области просят благоустроить площадку для пикников и пирс

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-23T10:30:36+03:00

Зона барбекю и пирс могут появиться в Шахунье в следующем году

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В Шахунье прошли общественные обсуждения концепции благоустройства пруда Январи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы по благоустройству запланированы на следующий год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает источник, в общественных обсуждениях приняли участие 65 жителей города, которые предложили создать на территории пруда зону барбекю, установить спортивную и детскую площадки, обустроить пирс. Кроме того, жители сочли необходимым установить лавочки, провести освещение и проложить дорожки на берегу пруда.

«Все эти пожелания обязательно должны учитываться архитекторами при создании рабочих проектов. Именно люди являются главными заказчиками при благоустройстве, и именно благодаря их видению и с учетом их мнения можно создать территорию, действительно комфортную для всех жителей», - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в следующем году не планируется снижать темпов работ по программе благоустройства. В планах на 2020 год преобразить не менее 107 территорий. На это из федерального бюджета Нижегородской области выделен 1,1 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU