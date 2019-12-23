Три человека пострадало в результате столкновения грузовика с автобусом в Приокском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-23T10:30:15+03:00

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Столкновение грузовика с рейсовым автобусом произошло около 5:30 утра в Приокском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута №29.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате ДТП пострадало три человека. Двое из них госпитализированы, еще одному человеку оказана помощь на месте происшествия.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Напомним, 22 декабря произошло две крупных аварии. Утром на Канавинском мосту столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один из водителей.

Вечером того же дня, в результате столкновения четырех автомобилей на дороге город Бор-деревня Валки, пострадали девять человек, включая ребенка. Четырехлетний пассажир скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU