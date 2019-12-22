СЕГОДНЯ 20:10 2019-12-22T20:10:36+03:00

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Свыше 320 тысяч пожилых нижегородцев прошли профилактические медосмотры. Работа проводилась в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом в докладе, посвященном реализации нацпроектов, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По данным пресс-службы регионального правительства, более 3,5 тысяч пожилых нижегородцев, входящих в группу риска, вакцинированы против пневмококковой инфекции.

Согласно докладу, более 190 тысяч человек уже посетили сотрудники социальной защиты. Сформированы также «мобильные бригады», оказывающие социальную помощь жителям сельской местности, возраст которых превышает 65 лет. В числе прочего, бригады занимаются доставкой пожилых нижегородцев в медучреждения для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU