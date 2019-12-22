2019-12-22T16:33:37+03:00
Общество

Нижегородская еврейская община начинает отмечать Хануку

На большой Покровской и в синагоге пройдут праздничные мероприятия
Елена КАРАЛ
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Зажигание ханукальных свечей на Большой Покровской. ФОТО: Нижегородская еврейская общинаЗажигание ханукальных свечей на Большой Покровской. ФОТО: Нижегородская еврейская община
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Первую ханукальную свечу зажгут в Нижнем Новгороде 22 декабря в рамках празднования одного из основных праздников иудаизма – Хануки.

Торжественные мероприятия пройдут возле Кукольного театра. После праздничной программы в синагоге состоится концерт. Кроме того, гостей ждут угощения в банкетном зале синагоги, в том числе традиционные пончики.

Свечи принято зажигать в память о божественном чуде: когда освященное масло, которого хватало лишь на один день, горело без перерыва на протяжении восьми суток. Вспоминая это событие, евреи зажигают ханукальные свечи, установленные в специальном подсвечнике ханукии. Дедается это в течение восьми дней.

Особое внимание в эти дни уделяется детям, которым дарят подарки и деньги. Часть подаренных денег дети должны отдать на благотворительные цели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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