В Нижегородской области растет количество предприятий-экспортеров

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-22T15:09:55+03:00

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На 22% увеличилось количество нижегородских предприятий малого и среднего бизнеса, поставляющих свою продукцию на внешние рынки. Такие данные озвучил вице-губернатор Евгений Люлин в ходе заседания правительства Нижегородской области 20 декабря.

Этот результат позволил региону перевыполнить основной показатель национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

- В регионе увеличилась доля малого и среднего бизнеса, поставляющего продукцию на внешние рынки - показатель вырос на 22%, что выше запланированного в рамках нацпроекта. Сейчас в регионе насчитывается порядка 1300 предприятий-экспортеров, - отметил Евгений Люлин.

Он также сообщил, что 28 нижегородских предприятий вошли в федеральный перечень корпоративных программ. Теперь они смогут рассчитывать на льготное кредитование по сниженной на 4,5 процентных пункта ставке.

- По количеству одобренных заявок, и по количеству средств, которые заявлены и получили предварительное одобрение, мы разделили с Москвой четвертое место по России. Объем поддерживаемых инвестиций составил свыше 74,5 млрд рублей, - заявил Евгений Люлин.

Вице-губернатор также добавил, что регион стал первым в стране, где в 2018 году внедрили механизм экспортной акселерации. Он предполагает сопровождение экспортеров при выходе на новые зарубежные рынки в рамках пилотного проекта Российского экспортного центра.

Сейчас в программе участвует 56 нижегородских предприятий. 11 компаний уже заключили экспортные контракты на поставку пробных партий товаров.

Напомним, регион начал работать по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» в 2019 году. Соответствующее решение было принято губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В результате запланировано увеличение несырьевого неэнергетического экспорта с 4 млрд долларов в 2018 году до 5,2 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU