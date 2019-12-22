2019-12-22T11:15:40+03:00
Общество

Недостроенный продуктовый магазин снесли на улице Комсомольской по просьбам нижегородцев

Оплатить работы обяжут застройщика, который так и не построил торговый объект
Елена КАРАЛ
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Недостроенный продуктовый магазин снесли на улице Комсомольской по просьбам нижегородцевНедостроенный продуктовый магазин снесли на улице Комсомольской по просьбам нижегородцевФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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От недостроя освобожден земельный участок, расположенный рядом с домом №33 на улице Комсомольской в Нижнем Новгороде. По просьбам жителей снос организовало министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Оплатить работы обяжут застройщика, который с 2010 года так и не построил там продуктовый магазин.

Местных жителей не устраивал недострой, огражденный забором из профнастила, расположенный вблизи их домов.

Нижегородцы обратились с проблемой в минимущества, которое решило проблему в судебном порядке. Суд встал на сторону министерства и обязал застройщика освободить участок от недостроенного объекта, но тот не сделал этого за два года.

В результате министерство решило самостоятельно очистить территорию.

Как отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, случай является типичным примером работы с брошенными застройщиками объектами.

«Причем бросают в таком виде, что они угрожают жизни людей. На территорию могли залезть и пораниться дети. Сейчас мы привели площадку в порядок, за счет бюджета снесли данный объект. Но средства за снос мы с компании ООО «Сура» обязательно взыщем», - подчеркнул Сергей Баринов.

Напомним, в министерстве призывает нижегородцев сообщать им о заброшенных социальных объектах. Обращения можно направлять на адрес: official@invest.kreml.nnov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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