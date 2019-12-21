Мошенники подменили 235 тысяч рублей пенсионеру купюрами «Банка приколов»

21 Дек. 22:20 2019-12-21T22:45:56+03:00

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В самом центре Нижнего Новгорода неизвестные люди представились сотрудниками водоканала и под предлогом проверки счетчиков пришли к 87-летнему пенсионеру на улице Грузинской.

- Около двух часов дня 9 декабря эти люди проникли в квартиру к пенсионеру под предлогом проверки счетчиков, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Там они похитили у него 235 тысяч рублей, подменив их купюрами «Банка приколов». Таким способом они выманили у пожилого нижегородца практически всего накопления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока раскрыть это дело не удалось. Пока известны лишь приметы разыскиваемых людей. Женщине на вид около 25 лет, ростом она 160 сантиметров, волосы темные. Мужчине на вид около 30 лет, ростом он около 180 сантиметров, волосы светлые. В момент совершения преступления он был одет в темную одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU