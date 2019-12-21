С 23 по 27 декабря на вопросы предпринимателей ответят руководители госструктур

21 Дек. 21:38 2019-12-21T21:38:10+03:00

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В период с 23 по 27 декабря руководители организаций, оказывающих государственную поддержку бизнесу, проконсультируют предпринимателей. Получить консультации они смогут как в самом центре «Мой бизнес», так и по телефону горячей линии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

• 23 декабря 2019 года с 14:00 до 15:00 в центре «Мой бизнес» совместную консультацию проведут министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев и управляющий ГУ - Нижегородское региональное учреждение отделение ФСС РФ Юрий Хабров. С 9:00 до 18:00 на их вопросы ответит консультант по закупкам на электронных торговых площадках, консультант Фонда содействия инновациям и консультант центра экспортного потенциала Нижегородской области. С 9:00 до 14:00 на вопросы предпринимателей ответят специалисты Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, а с 14:00 до 18:00 – специалисты Управления Росреестра по Нижегородской области. Получить консультации можно в технопарке «Анкудиновка» по адресу улица Академика Сахарова, 4.

• 24 декабря 2019 года с 9:00 до 18:00 можно будет задать вопросы представителям Нижегородского инновационного бизнес - инкубатора, Центра инноваций социальной сферы и регионального минпромторга. Также можно будет получить консультации по закупкам на электронных торговых площадках.

• 25 декабря 2019 года на вопросы предпринимателей ответят с 13:00 до 17:00 специалисты налоговой инспекции, с 9:00 до 13:00 - Фонда социального страхования. В этот же день с 9:00 до 18:00 будет консультировать специалист по закупкам на электронных торговых площадках.

• 26 декабря 2019 года с 9:00 до 12:00 прием проведет представитель НРОО «Опора России», с 9:00 до 14:00 – представитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей. С 12:00 до 18:00 можно будет получить консультации специалиста по патентованию, регистрации товарного знака и защите интеллектуальной собственности. Также с 9:00 до 18:00 будет консультировать представитель министерства сельского хозяйства.

• 27 декабря предпринимателей проконсультирует представитель Агентства по развитию производства, кооперации и конкуренции с 15:00 до 17:00, специалисты из Центра кластерного развития — с 9.00 до 17.00, а с 9:00 до 12:00 – специалисты Главного управления МЧС по Нижегородской области и Управления Росреестра по Нижегородской области.

Напомним, с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU