2019-12-21T19:19:34+03:00
Общество

В Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной рыбы

Производство рыбы в регионе увеличилось на 75 тонн
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2020 году в Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной аквакультуры. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас решается вопрос об изменении порядка предоставлении субсидий. Я уже дал задание комитету госохотнадзора решить эту задачу, - рассказал Глеб Никитин. - Таким образом, финансовую поддержку будут оказывать рыбхозам на компенсацию затрат на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры. Выплата этих субсидий будет производиться ежеквартально.

По словам главы региона, благодаря повышению прозрачности предоставления субсидии вырастут объемы производства товарной рыбы. Это будет стимулировать производство рыбопосадочного материала. Кстати этими мерами поддержка не ограничится. В государственную программу «Развитие товарной аквакультуры» планируется ввести компенсацию прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры.

- Это позволит увеличить количество зимовальных прудов и садков для содержания живой рыбы в зимний период. Благодаря этому у рыбхозов будет возможность реализовывать товарную рыбу в течение всего года, - напомнил Глеб Никитин. - Важно, что компенсация прямых затрат является одной из мер по сдерживанию цен на рыбную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной рыбы
Глеб Никитин: «Особое внимание уделяется первичной медицине»
В рамках нацпроекта «Демография» поддержку в 2019 году получили 36 тысяч нижегородских семей
В Нижегородской области откроется свыше 180 «Точек роста»
Проект мобильного технопарка «Кванториум» представили в Сербии и Боснии и Герцеговине
«Команда правительства» сыграет в футбол с волонтерами
В Сарове целые сутки искали 10-летнего мальчика
Приемная губернатора проведет бесплатную правовую консультацию для пенсионеров
Вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация» вернут деньги
Инвестсовет одобрил строительство стоматологического центра в Нижнем Новгороде
Рост промышленного производства в Нижегородской области в два раза выше, чем в среднем по стране
Глеб Никитин: «Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах»
На реставрацию и ремонт архитектурных памятников направят почти 900 млн рублей
Нижегородский спасатель вымогал деньги у подчинненных
Износ оборудования и теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%
Профессиональный спор двух нижегородцев закончился поножовщиной
Жители Нижегородской области обнаружили следы «бродячего» медведя
Сегодня в Нижнем Новгороде состоится праздник бокса
Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях
В Нижегородской области запретили продавать снюс
Заплатить за тепло без комиссии можно будет в МФЦ Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде пройдет гала-концерт «народников»
Движение на улице Фрунзе в Нижнем Новгороде восстановят
Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов России по росту цен на квартиры в новостройках
Глеб Никитин: «Развитие первичной медико-санитарной помощи должно стоять в приоритете»
Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки
В Нижнем Новгороде состоялась презентация объемной модели Ильинской улицы
В Нижегородской области принят главный финансовый документ региона - областной бюджет
Победители конкурса «Молодой Нижний» получат по 100 тысяч рублей