В Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной рыбы

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-21T19:19:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Нижегородской области изменится порядок выплат субсидий на развитие товарной аквакультуры. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас решается вопрос об изменении порядка предоставлении субсидий. Я уже дал задание комитету госохотнадзора решить эту задачу, - рассказал Глеб Никитин. - Таким образом, финансовую поддержку будут оказывать рыбхозам на компенсацию затрат на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры. Выплата этих субсидий будет производиться ежеквартально.

По словам главы региона, благодаря повышению прозрачности предоставления субсидии вырастут объемы производства товарной рыбы. Это будет стимулировать производство рыбопосадочного материала. Кстати этими мерами поддержка не ограничится. В государственную программу «Развитие товарной аквакультуры» планируется ввести компенсацию прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры.

- Это позволит увеличить количество зимовальных прудов и садков для содержания живой рыбы в зимний период. Благодаря этому у рыбхозов будет возможность реализовывать товарную рыбу в течение всего года, - напомнил Глеб Никитин. - Важно, что компенсация прямых затрат является одной из мер по сдерживанию цен на рыбную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU