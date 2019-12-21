В рамках нацпроекта «Демография» поддержку в 2019 году получили 36 тысяч нижегородских семей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-21T15:55:05+03:00

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В 2019 году в Нижегородской области почти 36 тысяч семей получили выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Об этом стало известно в ходе заседания правительства Нижегородской области.

- 9 387 семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка, 16 847 семей - второго ребенка, 9 765 семьей - третьего и последующих детей, - привел цифры заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. – Кроме того, в 2019 году в регионе было проведено свыше 1,5 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. Это превышает установленный показатель.

Напомним, главной темой прошедшего заседания регионального правительства 20 декабря стали вопросы реализации национальных проектов в Нижегородской области. Как напомнил глава региона, по данным на декабрь 2019 года, регион заявился на участие во всех тринадцати национальных проектах.

- Всего на реализацию нацпроектов в 2019 – 2021 годах предусмотрено 96,5 миллиардов рублей. На текущий год – более 27,5 миллиардов. Из них почти 18 миллиардов - средства федерального бюджета, - напомнил губернатор Глеб Никитин. - Речь идёт об очень серьёзных деньгах и не менее серьёзной ответственности по их эффективному использованию. Сейчас наша самая главная задача, чтобы выделенные деньги реально улучшили качество жизни в городах, городских округах и районах.

ИСТОЧНИК KP.RU