Проект мобильного технопарка «Кванториум» представили в Сербии и Боснии и Герцеговине

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-21T13:43:05+03:00

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Делегация Нижегородской области в период с 15 по 21 декабря находится в Сербии и Боснии и Герцеговине, где демонстрирует возможности проекта мобильного детского технопарка «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наш регион активно расширяет межрегиональное сотрудничество с автономным краем Воеводина в Сербии и Республикой Сербской в Боснии и Герцеговине, - напомнила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева. – В течение 2019 года происходил взаимный обмен визитами представителей региональных органов власти и деловых кругов. Особое внимание уделяется культурно-образовательной сфере. К примеру, в Нижегородской области действуют многочисленные программы дополнительного детского образования, которые мы с гордостью демонстрируем на мировом уровне.

Напомним, мобильный «Кванториум» обучает детей программам инженерной направленности. Миниатюрная лаборатория «на колесах» представляет собой многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования.

Что касается взаимодействия с партнерами из Европы, в мае и сентябре 2018 года был подписан меморандум о намерениях сотрудничества между Нижегородской областью и автономным краем Воеводина. Также было заключено соглашение между правительством Нижегородской области и правительством Республики Сербской об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

ИСТОЧНИК KP.RU