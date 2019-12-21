2019-12-21T12:27:30+03:00
Спорт

«Команда правительства» сыграет в футбол с волонтерами

Игра пройдет в рамках проекта «Доверяй, играя»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области пройдет футбольный матч между органами исполнительной власти и волонтерами. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

- Данная игра пройдет в рамках проекта «Доверяй, играя», - говорится в сообщении. – Данный проект инициирован Общественной палатой России совместно с Ассоциацией волонтерских центров с целью повышения уровня взаимодействия между органами власти и добровольческим сообществом.

Уже известно, что матч состоится 22 декабря в 14:00 в детско-юношеском центре Нижегородской области «Олимпиец» по адресу улица Украинская, 10а.

- На данный момент сформированы четыре команды по пять человек, - говорится в сообщении. – В турнире примут участие команды регионального молодежного центра «Высота», центра городских волонтеров «Наследие ЧМ», «Молодежный Совет при губернаторе» и «Команды Правительства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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