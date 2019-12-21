2019-12-21T11:53:26+03:00
Происшествия

В Сарове целые сутки искали 10-летнего мальчика

К счастью, сейчас малыш уже найден
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Сарове целые сутки искали 10-летнего мальчика.В Сарове целые сутки искали 10-летнего мальчика.Фото: СОЦСЕТИ
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В закрытом городе Сарове Нижегородской области целые сутки велись поиски 10-летнего мальчика. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Рысь».

- Ребенок ушел гулять из дома на улице Зернова 20 декабря и не вернулся, - говорилось в сообщении. – Приметы: плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза темные.

Как сообщали местные паблики, вместе с ним пропала его 50-летняя родственница. Оба пропавших нуждались в медицинской помощи.

Поиски ребенка осложнялись тем, что все произошло в закрытом городе. В связи с этим к поиску не привлекались волонтеры из других населенных пунктов. В поисковой операции были задействованы только местные жители. От остальных требовалась только помощь в распространении информации.

- В данный момент в Сарове работает полиция и местный поисково-кинологический отряд, - сообщили ночью в поисково-спасательном отряде «Рысь». – К четырем часам поиски местными добровольцами и волонтерами приостановлены. Задачи, поставленные полицией, выполнены. Много людей отозвалось. Полиция работает, проводит оперативные мероприятия.

К счастью, утром ребенка удалось отыскать. Подробности произошедшей ситуации пока не разглашаются.

Напомним, десять лет назад всю Нижегородскую область потрясло известие об исчезновении в Сарове маленькой Лизы Тишкиной. Тогда в поисках были задействованы и волонтеры, и сотрудники полиции. Даже несколько раз осушали местные водоемы. Однако отыскать ребенка так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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