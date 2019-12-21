Приемная губернатора проведет бесплатную правовую консультацию для пенсионеров

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-21T11:16:56+03:00

Записаться на прием можно до 11 января 2020 года

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Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет бесплатную правовую консультацию для пенсионеров и других льготников. Сама консультация назначена на 10:00 16 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В этот день с 10:00 на вопросы нижегородцев будут отвечать сотрудники министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской области, - говорится в сообщении пресс-службы. – Чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Она продлится до 11 января 2020 года.

Предварительная запись по будням с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 17:00. Сделать это можно по адресу: город Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 22. Также можно записаться по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

Напомним, подобные консультации в Нижегородской области проходят не первый раз. Также в районах области периодически проходят консультации для взрослого населения со стороны службы занятости. Там нижегородцы могут задать все интересующие их вопросы по поводу трудоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU