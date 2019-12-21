Вкладчикам нижегородского банка «Ассоциация» вернут деньги

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-21T10:10:28+03:00

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Чтобы вернуть деньги вкладчикам, крупнейшие акционеры нижегородского банка «Ассоциация» набрали миллиардные кредиты под свои акции на заводе имени Петровского и на заводе имени Ленина. Об этом на своей пресс-конференции сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

- Целый ряд акционеров этого банка взяли кредиты в несколько миллиардов рублей в других банках под свои акции на заводах, владельцами которых являются, - рассказал спикер регионального парламента. – Это и завод имени Ленина, и завод имени Петровского. Этих денег должно хватить, чтобы рассчитаться со всеми, кто вложил средства в этот банк.

По словам спикера, благодаря переговорам с руководством Агентства по страхованию вкладов удалось сохранить льготные условия кредитования для 127 предприятий, которые взяли кредиты в нижегородском банке «Ассоциация». Это позволило минимизировать потери для нижегородской промышленности.

Напомним, банк «Ассоциация» лишился лицензии в июне 2019 года из-за умышленной фальсификации банковских операций. В сентябре СУ СКР по Нижегородской области возбудил уголовное дело по данному факту. По версии следствия, в предоставляемую в Центральный банк России отчетность вносились заведомо недостоверные сведения о финансовом положении банка. Конкретные лица, виновные в фальсификации, пока не установлены. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU