2019-12-20T17:55:44+03:00
Общество

Инвестсовет одобрил строительство стоматологического центра в Нижнем Новгороде

Кроме того, Совет по земельным отношениям одобрил заявку на выделение компенсационных участков за достройку дома-долгостроя
Елена ЛАЗАРЕВА
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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области сегодня одобрил 20 заявок на выделение земельных участков, сообщает пресс-служба областного правительства. Участи выделяются для реализации инвестиционных проектов.

Участки получила, в числе прочих, АО «СЗ НО «Дирекция по строительству». Компания заканчивает строительство жилого дома-долгостроя в Светлогорском проезде, и по окончанию строительства и восстановления прав дольщиков сможет приступить к застройке компенсационных участков на улице Украинской.

Также одобрена заявка на строительство медцентра ООО «Клиника «Садко» на пл.Советской в Нижнем Новгороде.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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