2019-12-20T17:40:04+03:00
Общество

Рост промышленного производства в Нижегородской области в два раза выше, чем в среднем по стране

В правительстве области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рост промпроизводства в регионе в два раза превысил средний показатель, зарегистрированный в стране, сообщает пресс-служба областного правительства.

Росту способствовала, в числе других факторов, и реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Темп роста производства составил 7% к результату прошлого года, кроме того, к участию в проекте привлекли в два раза больше предприятий, чем планировалось на начальном этапе реализации. Сегодня 85 предприятий приняли участие в проекте и это более чем в два раза больше чем в среднем по стране.

«Важно, что по разным показателям мы оказываемся на первом, втором месте, либо в первой пятерке регионов. Например, по производительности труда. Самое главное, что помимо цифр, количества участников проектов и выполненных мероприятий мы видим результаты в виде роста экономики. 7% рост производства предприятий-участников нацпроекта – это существенный показатель», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инвестсовет одобрил строительство стоматологического центра в Нижнем Новгороде
Рост промышленного производства в Нижегородской области в два раза выше, чем в среднем по стране
Глеб Никитин: «Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах»
На реставрацию и ремонт архитектурных памятников направят почти 900 млн рублей
Нижегородский спасатель вымогал деньги у подчинненных
Износ оборудования и теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%
Профессиональный спор двух нижегородцев закончился поножовщиной
Жители Нижегородской области обнаружили следы «бродячего» медведя
Сегодня в Нижнем Новгороде состоится праздник бокса
Теплоэнерго привлекло независимых экспертов из НГТУ для оценки причин повреждений на магистральных сетях
В Нижегородской области запретили продавать снюс
Заплатить за тепло без комиссии можно будет в МФЦ Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде пройдет гала-концерт «народников»
Движение на улице Фрунзе в Нижнем Новгороде восстановят
Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов России по росту цен на квартиры в новостройках
Глеб Никитин: «Развитие первичной медико-санитарной помощи должно стоять в приоритете»
Мошенники выманили 2,5 миллиона рублей у пенсионерки
В Нижнем Новгороде состоялась презентация объемной модели Ильинской улицы
В Нижегородской области принят главный финансовый документ региона - областной бюджет
Победители конкурса «Молодой Нижний» получат по 100 тысяч рублей