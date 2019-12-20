Рост промышленного производства в Нижегородской области в два раза выше, чем в среднем по стране

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-20T17:40:04+03:00

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Рост промпроизводства в регионе в два раза превысил средний показатель, зарегистрированный в стране, сообщает пресс-служба областного правительства.

Росту способствовала, в числе других факторов, и реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Темп роста производства составил 7% к результату прошлого года, кроме того, к участию в проекте привлекли в два раза больше предприятий, чем планировалось на начальном этапе реализации. Сегодня 85 предприятий приняли участие в проекте и это более чем в два раза больше чем в среднем по стране.

«Важно, что по разным показателям мы оказываемся на первом, втором месте, либо в первой пятерке регионов. Например, по производительности труда. Самое главное, что помимо цифр, количества участников проектов и выполненных мероприятий мы видим результаты в виде роста экономики. 7% рост производства предприятий-участников нацпроекта – это существенный показатель», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU