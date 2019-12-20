Глеб Никитин: «Нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-20T17:16:57+03:00

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Сегодня состоялось заседание правительства региона. Центральной темой заседания стало обсуждение вопросов реализации национальных проектов в Нижегородской области. Как отметил губернатор региона Глеб Никитин, Нижегородская область регион заявилась на участие во всех тринадцати национальных проектах. Общая сумма на реализацию всех проектов, запланированная на 2019-2021 годы – 96,5 миллиардов рублей. Примерно треть - более 27,5 миллиардов – освоены в этом году. Из них почти 18 миллиардов - средства федерального бюджета.

«Речь идёт об очень серьёзных деньгах и не менее серьёзной ответственности по их эффективному использованию. Сейчас наша самая главная задача, чтобы выделенные деньги – все, до последнего рубля, - реально улучшили качество жизни в городах, городских округах, районах. Непозволительно забывать, что нацпроекты – это конкретные возможности для территорий, а за каждой цифрой в отчётах стоят конкретные люди. Мы видим, что национальные проекты уже улучшают жизнь в городах и селах», - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU