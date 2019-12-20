Нижегородский спасатель вымогал деньги у подчинненных

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-20T16:52:37+03:00

За мошенничество ему грозит штраф

Изменить размер текста: A A

Уренский городской суд рассмотрел и принял решение по делу начальника структурного подразделения в системе МЧС России по Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской прокуратуры.

Обвиняемого судили по статье 159 УК РФ – мошенничество. В ходе следствия выяснилось, что начальник подразделения, пользуясь служебным положением, потребовал с двоих своих подчиненных 15 и 17 тысяч рублей. Начальник объяснил свое требование тем, что бухгалтерия организации якобы ошибочно насчитала сотрудникам премии и теперь деньги необходимо вернуть в полном размере и сразу.

Суд признал вину ретивого руководителя и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

К слову, максимальный штраф за данное преступление - 500 тысяч рублей, минимальный - 100 тысяч рублей.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU