2019-12-20T17:10:13+03:00
Общество

Износ оборудования и теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%

«Неисправности неизбежны», - заявил заместитель мэра города Виктор Сдобняков.
Елена КАРАЛ
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Износ оборудования и теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%Износ оборудования и теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%
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Износ оборудования и трубопроводов теплосетей Нижнего Новгорода достиг 70%, поэтому неисправности неизбежны. Об этом сообщил заместитель мэра города Виктор Сдобняков после сбора данных для анализа причин крупных аварий в городе.

Он напомнил о поручении главы города Владимира Панова провести комплексную проверку причин аварийности.

- Срок стоял до конца недели, поэтому в течение трех дней я, сотрудники департамента жилья и инженерной инфраструктуры, административно-технической инспекции и Теплоэнерго собирали статистику, систематизировали полученные данные», – сообщил Виктор Сдобняков.

Он также отметил, что необходимо проанализировать, что было сделано специалистами Теплоэнерго для профилактики аварийных ситуаций. Результаты проверки и окончательные выводы в мэрии обещают предоставить на следующей неделе.

Напомним, в результате одной из последних крупных аварий АО «Теплоэнерго» заявило о том, что износ теплосетей, находящихся в зоне ответственности предприятия, составляет 63%. Именно это стало причиной нескольких крупных аварий, произошедших в городе с начала отопительного сезона.

Позднее ситуацию прокомментировал экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев. Он отметил, что не сомневается в высоком уровне износа нижегородских коммуникаций. При этом изношенность теплосетей в 70%, он расценил как критическую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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