Сегодня в Нижнем Новгороде состоится праздник бокса

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-20T14:29:35+03:00

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Сегодня в 18.00 во Дворце спорта «Заречье» (ул. Арктическая, 7) пройдет вечер бокса.

Почётными гостями станут уроженцы Нижегородской области - чемпион Европы по боксу среди профессионалов Андрей Сироткин и чемпион мира по боксу Андрей Гоголев.

В рамках праздника пройдут дружеские спарринги среди непрофессионально занимающихся любителей бокса. Бои-спаринги длятся в течение 6 минут (три раунда по две минуты), победитель боя не объявляется. Участвовать могут спортсмены-любители от 20 до 60 лет. Кроме этого, в ринге проведёт свой спарринг руководитель Федерации бокса – Алексей Никольский.

Напомним, в начале декабря сообщалось о предоставлении участка под строительство Нижегородского областного «Центра бокса» в Городце. Инициатором строительства стал Андрей Гоголев, уроженец Городца. Центру планируется присвоить его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU